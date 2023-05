Das 1986er-Album des legendären Reggae-Produzenten und Dub-Pioniers in einer um 15 Songs erweiterten Ausgabe.

Die Popgeschichtsschreibung ist sich darüber einig, dass der 2021 im Alter von 85 Jahren verstorbene Lee „Scratch“ Perry nicht nur der wichtigste Reggae-und Dub-Produzent gewesen ist, sondern auch die Rolle des Produzenten entscheidend verändert hat, indem er das Aufnahmestudio als weiteres Instrument begriff.

Nach einer Unzahl von Produktionen für sich selbst und andere in den Siebzigern, endete 1984 mit dem wenig rühmlichen HISTORY, MYSTERY & PROPHESY die Zusammenarbeit mit Chris Blackwells Island-Label. Eine Zufallsbegegnung in London mit dem Gitarristen Mark Downie alias Marcus Upbeat führte zur Kooperation, aus der 1986 das Album BATTLE OF ARMAGIDEON (MILLIONAIRE LIQUIDATOR) hervorging.

Auf dem Album schien Perry ganz in seinem Element zu sein

Es war nicht nur Perrys Rückkehr zum Londoner Trojan-Label, das Ende der Sechziger seine ersten internationalen Platten veröffentlicht hatte, sondern auch zur alten Form. Auf dem Album schien Perry ganz in seinem Element zu sein. Die elf ultra-minimalistisch arrangierten Roots-Reggae-Songs liegen dank seiner Studiotricks immer ein bisschen neben der Spur und stehen damit ihrem Produzenten in nichts nach.

Auf einer zweiten CD gibt es 14 Dub-Versionen, 12-Inch-Mixes und Session-Outtakes, von denen zwölf ihre Premiere auf CD erleben. Und die bietet richtigen Mehrwert, etwa mit dem Remake des eigenen Klassikers „I Am The Upsetter“ sowie dem 12-Inch-Mix und der Dub-Version von „I Am A Madman“, für die sich Lee Perry in die Echokammer begibt und tief in die Trickkiste greift.