Matthew Herbert Musca

Wer will, kann sich Matthew Herberts Doktorarbeit runterladen. „Listen while you work: negotiating power and meaning in postconcrete music“ ist mit knapp 40 Manuskriptseiten gar nicht mal so lang, aber der britische Musiker, der sich schon mal Doctor Rockit nannte, ist jetzt offiziell Doktor der Philosophie.

Es geht um dich und die Menschen, die dir wichtig sind

Passend dazu bringt Herbert sein zugänglichstes Album seit Langem heraus: Auf MUSCA hat er viele freundliche Sounds versammelt, die nur zum Teil aus den üblichen Field Recordings stammen, und lässt die ungewohnt eingängigen Melodien nicht nur von einigen der schönsten Stimmen vortragen, sondern erspart uns auch den sonst üblichen theoretischen Überbau. Okay, nicht ganz: MUSCA sei eine Auseinandersetzung mit den intimsten Beziehungen angesichts einer Welt im Aufruhr, Corona, „Facebook-freundlichem Faschismus“, Klimakrise und weißer Vorherrschaft.

Einfacher gesagt: Es geht um dich und die Menschen, die dir wichtig sind. Vor allem aber: Wenn Y’akoto, Mel Uye-Parker, Verushka oder Siân Roseanna zu singen beginnen, während die Beats entspannt, ja mitunter nahezu lateinamerikanisch tuckern, die Hooks in schillernden Keyboardflächen baden und der Vibe eher Strandhütte als Auditorium verspricht, muss man sagen: Summa cum laude, Doktor Herbert!

Dieser Shoegaze lässt alle anderen Covid-Lockdown-Depri-Alben blass aussehen.

Treffen sich zwei Metal-Bands und machen post-rockigen Folk. Pointe? Keine. Das ist ja das Schöne.

Der Singer/Songwriter, seine grandiosen Songs und ein Flummi mit Flügeln.

Cat Power wandert zurück zu ihren Folk-Wurzeln, Element of Crime bleiben ihrem stoisch-melancholischen Chanson-Rock treu und die Berliner Postpunks Trucks sind „Jenseits von D”.

Diesen Freitag haben wir eine Mischung aus müden Songwritern, wilden Gitarrenriffs, queerem Neosoul, einer Indie-Retterin aus London und sogar Das Paradies für Euch.

Mit dabei sind diese Woche unter anderem Mitski, Chefket, The Coral, Death Cab For Cutie und Conner Youngblood.