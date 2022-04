Mia Morgan Fleisch

Lektion 1 im Fach „Erfolg in Deutschland“: Popsänger müssen aussehen wie freundliche Startup-Gründer, dazu – ganz wichtig – möglichst „authentisch“ sein. Wobei „authentisch“ nur bedeuten darf: originell wie Selters. Mia Morgan ist das nicht. Die Sängerin aus Kassel kultiviert einen hyperartifiziellen Look, dazu eine Social-Media-Präsenz, in der dezidiert politische Statements genauso Raum bekommen wie Posts über ihre psychischen Erkrankungen.

FLEISCH bei Amazon.de kaufen

In ihrer Mission, ein wenig Glamour, Leben und, nun ja, Pop in den deutschen Pop zu bringen, ähnelt Morgan ihrem Kumpel Drangsal. Während der aber erst ein stylishes Eisschrank-Wave-Album rausbrachte, bevor er mit einem Hechtsprung in den Kitsch eintauchte, macht Morgan auf ihrem Debüt gleich Electro-Schlager. Also: Schlager. Auf ihrem Album FLEISCH, das auf die EP GRUFTPOP von 2019 folgt, klingt sie wie Blümchen für Leute mit mindestens einem Fetischoutfit im Schrank.

Eine klare Absage an das, was Morgan unter Coolness versteht

In Songs wie „Teenager“ hört man Morgans Nullerjahre-Jugend, in der die Stars auf VIVA noch LaFee oder Avril Lavigne hießen – und

der coole Minimalismus von Billie Eilish eine Idee war, die noch keiner hatte. Überhaupt ist der Sound auf FLEISCH eine klare Absage an das, was Morgan unter Coolness versteht.

Stattdessen gibt’s schlimme Schweinerockgitarren, Lalala-Refrains, schlockige Synthesizer und Oldschool-Teenpop, dazu Texte über Hasslieben, Selbstinszenierung und Schönheitsdruck. Zugegeben, trotz all dieses Überflusses ist das Konzept Mia Morgan manchmal interessanter als die Musik, die einen tatsächlich an die Grenzen der Belastbarkeit bringt. Aber hey, von welchem deutschen Popstar kann man das schon behaupten?

Ein Future-Soul-Debüt, das die goldene Mitte zwischen Adele und Billie Eilish findet.

Die gesammelten Ergebnisse des Cover-Projekts: Weird-Americana aus dem verzweigten Drag-City-Kosmos.

Der Billie-Eilish-Produzent und -Bruder spielt Folk-Pop zum Abhanghinunterrasen.

Die Norwegerin girl in red wurde in ihrer Heimat mit einem wichtigen Musikpreis ausgezeichnet. Überreicht wurde er ihr von Billie Eilish.

Unsere Gegenwart scheint später nun tatsächlich Geschichte zu werden. Zeit also, sich in dieser Kolumne die popkulturelle Gegenwart genau anzugucken. Was passiert? Und wie und warum hängt das alles zusammen? Hier Folge 15 von „Gedanken zum Gegenwärtig*innen“, in der Julia Friese die Übergänge von Indie zu Techno zur Woke-Culture skizziert.

Zum Nachhaltigkeitskonzept des neuen Designs erklärt die Sängerin, es sei ihr ein Anliegen gewesen, überall „wo es möglich war, bevorzugt ökologische Materialien zu verwenden“.