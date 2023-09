Das australisch-mexikanische Duo schwelgt in Balladen-Pathos.

Nancy und Lee, Isobel und Mark, Kylie und Nick – die Vergleiche drängen sich auf. Allerdings ist die Altersdifferenz zwischen Nick Caves langjährigem Wegbegleiter Mick Harvey und der Künstlerin Amanda Acevedo deutlich größer – was manchen der Songs auf PHANTASMAGORIA IN BLUE einen komischen Beigeschmack gibt.

Immerhin: Acevedo entspricht nicht dem Klischee der blonden Unschuld. Die Mexikanerin klingt unterkühlt und verführerisch. Harvey dagegen raunt in Bariton-Tiefen oder schmachtet mit zittriger Stimme, während sich das Duo ausgewählten Covers von Tim Buckley über Sibylle Baier bis zum Spanier Luis Aduardo Aute widmet.

Leider kommen Harvey und Acevedo kaum aus dem orchestral verzierten Balladen-Modus heraus. Speziell in der Sinatra/Hazlewood-Nummer „Indian Summer“ und in „The Blue Unicorn“ des Kubaners Silvio Rodríguez schlägt der Kitsch-Pegel weit aus. Und auch einige stilvolle Arrangements und atmosphärische Momente wie „Milk & Honey“ von Jackson C. Frank oder Buckleys „Phantasmagoria in 2“ trösten nicht darüber hinweg, dass dieses Album eher eine Phantasmagorie in Schmalz ist.