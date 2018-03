Dem Debütalbum, das von einigen Jahren nur in seiner Heimat Südafrika veröffentlicht wurde, gab Nakhane Touré den Titel BRAVE CONFUSION und beschrieb damit die sehr persönliche Energie, die seinen Elektro-Soul antreibt: die Zerrissenheit, die es auslöst, als schwuler Mann in einer streng christlichen Xhosa-Familie aufzuwachsen. Das Coming-out hat er hinter sich, die Energie fließt weiter – in sein nun international erscheinendes Album YOU WILL NOT DIE.

Auf dem mischt der 29-Jährige elektronische Versatzstücke mit Soulgesang und dezenten Elementen der afrikanischen Musik. Den Ton gibt er mit der fiebrigen Upbeat-Nummer „Clairvoyant“ vor: Zu einem viel­lagigen Geflecht aus kratzigen und funkelnden Synthie-Melodien, Drum-Perkussion und donnernden Gitarren-Einschüben wechselt der Sänger in dramatischen Bögen von Tenor- in Falsettstimme und zurück.

Die großen Gesangsgesten haben in ihrem Hang zum Pathos eine ähnliche Eleganz wie bei seinem Vorbild Anohni, lassen sich aber auch in ganz andere Bereiche zurückverfolgen: zu Radiohead, zum US-Musical oder zur 2010 verstorbenen Sängerin Busi Mhlongo. Das Überraschende ist aber, dass sich sein Elektro-Sound nicht am wuseligen, sonnenerhitzten Afrofuturismus orientiert, den man von anderen zeitgenössischen Künstlern kennt. Seine Referenzpunkte sind die Gay-Clubs und die Dunkelheit der Nacht.