Kein Gedanke wird hier verschenkt ans Format, mögliche Erwartungen und wie man sein Portfolio so anlegt, dass es jedem Klickschlingel umgehend und -gänglichst eindeutig wird. Aber dann erntet man eben: weniger als 3 000 Spotify-/10 000 YouTube-Plays für einen potenziellen Hipster-Hit wie „Umami“ vom letzten Jahr, der auch nicht unsinnlicher oder weniger groovy war als Mavi Phoenix oder Bilderbuch.

OKAY ist das vierte Album des Ex-Berliners/Wieners Hans Wagner samt kammermusikalischem Gefolge. Und es stellt nun auch noch die wenigen Hausfreunde auf die Probe, eben wegen „Umami“ oder dem Elektro-Kriechling „Der Zeitgeist macht Buh“, der seine Botschaft obendrein ein bisschen arg didaktisch kredenzt. Aber wenn nicht 2018 den Booty zum klaren politischen Lied shaken, wann dann?

Daneben stehen Balladen wie „It’s Okay To Feel Lost“ mit den Füßen auf nackter Erde weit vor dem „urbanen Gehabe“; die Streicher malen dazu Landschaften aus 2/3 bewegtem Wolkenhimmel und 1/3 gefrorener Einsamkeit. Vor dieser Kulisse hat man den Westernhagen in einem Erdmöbel im Grab versenkt und der Pastor croont der tief sinnierenden Kleingemeinde was vom Leben und wie es sich vielleicht besser aushalten lässt.