Die Bad Seeds sind zurück und mit ihnen Rock, Euphorie, der liebe Gott und sogar ein Happy End.

Als Nick Cave am Neujahrstag 2023 um neun Uhr morgens mit der Arbeit an diesem Album begann, war ihm nur eines klar: Er musste die Bad Seeds zurück ins Geschäft bringen. Die Band, die zurückstecken musste, als Nick Cave nach dem Tod seines Sohnes Arthur zusammen mit Warren Ellis drei Alben lang Trauerarbeit leistete, auf SKELETON TREE (2016) und GHOSTEEN (2019) sowie auf CARNAGE (2021), für das Cave und Ellis auf die Nennung der Bad Seeds verzichteten, denn das hätte sich komisch angefühlt. Auch daher spielte Nick Cave den Herbergsvater: Er wollte, dass es seinen Leuten wieder gut geht. Und: Er wollte, dass es ihm wieder gut geht. Die Trauer sollte nicht vergessen sein, aber es musste auch Platz für die Freude sein.

Caves Sinnbild dafür sind die Frösche, die tapfer durch die Gegend hüpfen. „Frogs“ war der erste Song, den er für WILD GOD schrieb. In ihm ist alles angelegt, der Kirchgang, der ewige Regen, die euphorisierten Frösche, die Rückkehr ins heimische Schlafzimmer. Auch „Joy“, eine ungerade Hymne, handelt von der Euphorie. Hier ist es eine Macht von außen, die den von Schwermut Geplagten nach oben hebt. Cave singt den Blues, wie er es vor vielen Jahren auf THE FIRSTBORN IS DEAD oder YOUR FUNERAL…MY TRIAL getan hat. Wie viel Zunder die Bad Seeds geben können, zeigt das Titelstück über einen wildgewordenen Gott, der seine Leute sucht und sich ins Chaos stürzt.

In der zweiten Hälfte wird das Album zunächst religiös-mysteriös („Conversion“), dann märchenhaft („Cinnamon Horses“), bevor WILD GOD den Modus wechselt: Das wunderbare „Long Dark Night“ hätte auch auf THE BOATMAN’S CALL sein können, das Anita-Lane-Tribute „O Wow O Wow (How Wonderful She Is)“ ist für Bad-Seeds-Verhältnisse Easy-Listening. Das Album endet mit einer Frechheit: Während ­Caves Frau im Stuhl schläft, lässt er in ihrem Licht und in aller Glorie Jesus Christus auferstehen. Als sie erwacht, ist alles gut. Nick Cave traut sich ein Happy End, die Bad Seeds jubilieren dazu.

