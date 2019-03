Nilüfer Yanya Miss Universe

Eigentlich ganz klug: Nachdem Nilüfer Yanya auf vielen, aber nicht allen Hotlists für 2018 vertreten war, wartete sie einfach mit dem ersten Album noch ein Jahr, sodass alle anderen nachziehen konnten. Jetzt aber: MISS UNIVERSE, das Debüt. Nilüfer Yanya ist Tochter einer Familie mit sehr vielen glo­balen Einflüssen.

Ihr Instrument ist die Gitarre, sie lernte es bei Dave Okumu von den Genre-Ausdehnern The Invisible. Von dessen musikalischer Offenheit inspiriert, entwickelte Nilüfer Yanya einen Sound so bunt und verwinkelt wie das Hundertwasserhaus. „In Your Head“ verbindet Synthie-Rock mit Indie-Euphorie, „Baby Blu“ zieht es elektronisch in eine ganz andere Richtung. „Melt“ schunkelt frühsommerlich zu Bläsern.

Hier das neue Album „Miss Universe“ von Nilüfer Yanya kaufen

Sowieso ist der laute Indie-Rock in der zweiten Hälfte des Albums nicht mehr zu hören, „Safety Net“ besitzt die Eleganz einer 80er-Hochglanzproduktion, wegen solcher Stücke fällt der Referenzname Sade häufiger.

Kooperation