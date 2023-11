Erlesene B-Seiten der ersten drei Alben der Britpop-Götter.

Statt einer weiteren Neuauflage der B-Seitensammlung von 1998 (auf CD, MC und Doppel-Vinyl in Silber, Grün, Schwarz und Black marbled) würden wir zwar lieber ein Sequel willkommen heißen – schließlich gelten die meisten Single-B-Seiten ihrer ersten drei Alben als „Shoulda-Been-A-Sides“, und so müssten Stücke wie „Round Are Way“, „Flashbax“ und „D’Yer Wanna Be A Spaceman?“ längst zu neuen Ehren kommen.

Doch versetzen wir uns in jemanden, der die nun erneut vorliegenden Songs noch nicht kennt und lassen uns von der Euphorie des Openers „Acquiesce“ mitreißen, von der emotionalen Wucht des Titeltracks und uns von „Talk Tonight“ ins Bett bringen. Das hätte es sein können, das dritte fantastische Oasis-Album in Folge.