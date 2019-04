Sie war die erfolgreichste Sängerin der 70er: Was wurde eigentlich aus… Linda Ronstadt?

100 Millionen verkaufte Tonträger, zwölf Grammys, Dutzende Top-10-Hits in den USA: Linda Ronstadt ist die erfolgreichste Sängerin der 70er-Jahre – und die erste, die Arenen füllte. Trotzdem erlebte die Ex-Verlobte von George Lucas in den 80er-Jahren einen fiesen Karriereknick und verdingte sich fortan als Sängerin in Broadwaymusicals und als Jazz-Chanteuse. 2011 ging sie frustriert in Rente – ein Jahr später wurde bei ihr Parkinson festgestellt.