Orville Peck sagt alle Konzerte ab – Gesundheit geht vor

Der Country-Musiker sagt alle anstehenden Gigs ab, um „geistige und körperliche Gesundheit zu schützen“.

Der stets maskiert auftretende Country-Sänger Orville Peck hat auf Instagram bekanntgegeben, dass er seine anstehenden Konzert-Termine für den Rest des Jahres 2023 absagen muss. „Hey y’all“, begann der 35-Jährige am Mittwoch (22. Juni) eine Nachricht an seine Fans auf der Social-Media-Plattform: „Es bricht mir das Herz, diese Nachricht zu teilen, aber ich habe die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, alle meine kommenden Shows mit sofortiger Wirkung zu verschieben“.

Und weiter: „Das war eine der schwersten Entscheidungen, die ich je treffen musste, aber ich habe erkannt, dass meine derzeitige mentale und physische Gesundheit es mir nicht erlaubt, euch mein Bestes zu geben.“ Er fügte hinzu: „Meine Fans bedeuten mir die ganze Welt und ich bin so unglaublich dankbar für jeden einzelnen, der eine Karte gekauft hat, um uns spielen zu sehen, ich halte das nicht für selbstverständlich. Auf der Bühne zu stehen, ist das Schönste, was ich auf der Welt tun kann.“ Doch er müsse die kommende Zeit nutzen, um seinen Geist und seinen Körper zu regenerieren, „damit ich stärker und gesünder als zuvor zurückkommen kann, um noch viele Jahre lang das zu tun, was ich liebe“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Netz bekommt der queere Musiker Zuspruch für seine Offenheit sowie auch für seine Entscheidung des Tour-Stopps an sich. Eine Person auf Instagram kommentiert das Posting mit den Worten: „Als queerer Mann kann manchmal unsere Suche nach Bestätigung dafür, wie hart wir arbeiten und wie sehr wir der Welt und unseren Mitmenschen helfen, unsere Bedürfnisse überdecken. Der Wunsch zu gefallen, überdeckt das. Wie man sich aber richtig um sich selbst kümmert: indem man genug ist, auch, ohne etwas für andere zu tun. Ich liebe es. Stolz auf dich.“

Orville Pecks zweites Album, BRONCO, kam im April 2022 auf den Markt. Kürzlich trat der Sänger auch bei der 90. Geburtstagsparty von Willie Nelson in der Hollywood Bowl neben Neil Young, Snoop Dogg und Beck auf.