Der Arabic-Folk-Pop der Berliner Allstar-Band schielt nach Osten.

Der Band Oum Shatt gebührt das Verdienst, einen Hauch musikalischen arabischen Frühling nach Berlin gebracht zu haben. Vor sieben Jahren debütierte die Gruppe um die szenebekannten Herren Jonas Poppe (ehemals Kissogramm) und Chris Imler (Die Türen, Jens Friebe) mit einem frischen Mix aus Surfgitarren, Indie-Rock, Schmachtpop und vor allem eben arabischen Harmonien.

Daran knüpfen sie auf dem zweiten Album OPT OUT an: Ein softes Liebeslied mit Offbeat-Gitarren und Dick-Dale-Anleihen („Love The Way She Stands“) steht neben einem von türkischem Folk beeinflusstem Track („Over The World And Out“), dann erklingen swingende Songs mit polyrhythmischer Perkussion, Streicherklängen und elegisch-geschmeidigem Gesang („Of To St. Pete“, „Play“).

Dazu kommt ein feiner und absurder Humor in den Lyrics, der sich an Versen wie „You know that things are meaningless / but that doesn’t mean a thing“ oder „I would have quit my job, if I ever had one“ zeigt. Alle, die musikalisch gern Richtung naher und mittlerer Osten schweifen, sind bei diesen vier Old Boys aus Berlin an der richtigen Adresse.