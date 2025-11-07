Nachdem PA69 mit den Singles „Kingmische“ und „Biertornado“ so etwas wie den Durchbruch in der alternativen Rap-Szene feiern durften, knallen sie nach fünf Jahren Bandbestehen nun ihr Debüt „XXL“ auf die Theke. DJ DOPE, Rabatto und Turbogianni – Arbeitskleidung: Camouflage-Outfits, rosa Sturmmasken – geben sich im Gegensatz zu vielen Genre-Kollegen bewusst fussvolksnah, scheißen auf überhebliches Gemacker und Selbsterhöhung und gehen dahin, wo’s weh tut – spätestens am nächsten Morgen. Kein sexistischer Pimmelrap, kein Herabwürdigen von Frauen oder Minderheiten.

Ein bemerkenswertes Debüt zwischen Straße, Kneipe und subversivem Knalltüten-Humor

Zu schlau und zu witzig für Malle-Schrott, ballern sich die Jungs durch elf Tracks und zeigen exemplarisch, dass Atzigkeit auch sympathisch und selbstkritisch daherkommen kann – gerade, wenn sie die eigene Herkunft mitdenkt. „Unser Sound geht ins Ohr / wie die Kugel für Trump / keine Liebe für’n Staat / keine Liebe fürs Land“, heißt es im Opener „Höhenangst“. Später, im Titeltrack „XXL“, wird verkündet, dass man auch schon so einiges Großes und Pralles vorzuweisen habe – gemeint ist hier allerdings der (Bier-)Bauch.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine gefühlte Nähe zu den Tech-Rap-Kollegen von Deichkind blitzt hier und da auf – Dadaismus, Saufi, Antifaschismus, Elektro. Doch während bei Deichkind längst das Feuilleton grüßt, regiert bei PA69 noch der Dreck: Pisse, Drogen, SBahn fahren. Apropos Saufi: Bei „Ran an die Buletten“ gibt’s ein Ikkimel-Feature. Mehr Berlin geht gerade nicht. Und Testotypen findet man maximal armselig – auch das unterscheidet PA69 fundamental vom Großkanon des Deutschraps. XXL ist ein bemerkenswertes Debüt zwischen Straße, Kneipe und subversivem Knalltüten-Humor.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 12/2025.