Nach sieben Jahren Releasepause meldet sich Patrice mit einer poppigen Reggaeplatte zurück.

Seit 20 Jahren veröffentlicht der mittlerweile 44-Jährige Patrice Alben und bemühte sich dabei stets um die ein oder andere musikalische Erweiterung – und blieb doch seinen Reggae-Wurzeln treu. Auch 9 lässt hier und da andere Einflüsse zu, überrascht einen allerdings nicht mit einer neuen Version von Patrice. Nach wie vor thematisiert er die Liebe zu sich, zu anderen und das Leben. Das muss allerdings nichts Schlechtes sein: Patrice klingt in diesen Songs authentisch und schafft es, in die Platte hineinzuziehen. „Become Who You Are“ startet erst seicht mit E-Gitarren-Einsätzen, reizt durch Rasselklänge und schafft durch den eingängigen Beat dann doch einen Vibe, zu dem man gerne mitgeht.

Während Patrices Stimme hier noch sanft und anschmiegsam klingt, zeigt der Sänger im darauffolgenden Song „Sentinel“ seine Klangvielfalt. Das Werk holt einen mit den Pianoeinsätzen und einer rauen, fast wehleidigen Stimme wieder auf den Boden zurück, ohne zur Ballade zu werden: Durch den eindringlichen Beat wirkt der Track eher dynamisch und lebendig.