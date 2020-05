Pauls Jets Highlights Zum Einschlafen

Schon dem vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlichten ersten Album von Pauls Jets durfte man eine bemerkenswerte Vielschichtigkeit bescheinigen. Dass auch HIGHLIGHTS ZUM EINSCHLAFEN in alle Richtungen blickt, ist also nicht unbedingt eine Überraschung, und doch herrschen erhebliche Unterschiede.

„HIGHLIGHTS ZUM EINSCHLAFEN“ auf Amazon.de bestellen

Wo beim Debüt der Titel ALLE SONGS BISHER in die richtige Rezeptionsrichtung verwies – das war, nun ja, eine Sammlung sehr guter Songs –, gelingt es der Band jetzt, eine Gesamtstimmung zu erschaffen: Dieses Album inkludiert alles Mögliche und bleibt doch stringent, ist ein Kessel Buntes, in dem alle Farben zusammenpassen, ein Haufen Scherben, der in den Himmel geworfen wurde und als prachtvolle Vase wieder hinunterkam.

Die benutzten Produktionsmittel sind üppig, sie reichen von der akustischen Gitarre über mehr Tasten als zuletzt und vogelwilde Bläser bis zu vernebelten Autotune-Effekten, wenn nötig, werden sie aber auf Null zurückgefahren. Trap ist auch wichtig – wobei der Song, in dem von Trap erzählt wird, mit Trap gar nicht so viel zu schaffen hat. Warum auch, „Da da da“ ist schließlich auch keine Trio-Coverversion! Mögliche Verbindungen zu gegenwärtigen Protagonisten kontemporärer deutschsprachiger Popmusik sind zurückgefahren worden, stattdessen führen die Pfade in das Beste aller Dekaden, erlauben es dem Hörer, Parallelen zu Roxy Music ebenso zu ziehen wie zum Jangle-Pop der 80er-Jahre oder den Postmodern-Psychedelismen eines Ariel Pink.

Dass all das zu einer sehr geschlossenen Klangästhetik führt und damit erwähnter Gesamtstimmung dient, liegt an Paul Buschneggs Art zu singen. Seine Stimme ist sehr eigen, beinahe naiv, sie transportiert gleichzeitig ewiges Staunen und Gedankenschwere. Vor allem aber hat es eine Menge mit den Texten zu tun, die er schreibt. Sie sind von einer eigenartigen Konkretheit – „Schauen wir Filme über Ritter!“, singt er einmal – und gleichzeitig voll von der Lust am Abseitigen: Im Bonustrack „Villa Tugendhat“ veralbert er den Hörer mit tausend Wortspielen um das titelgebende Denkmal der Baumoderne und seinen Erschaffer Mies van der Rohe. Und da soll noch mal jemand sagen, zu Architektur könne man nicht tanzen!

Nach sieben dunklen Jahren kehrt der Mützenmann und Ex-Kritikerliebling mit sympathischem Indie-Pop zurück.

20 Farben, grau – ein Werk von epochaler Größe, das R’n’B, Soul, Art Rock, Jazz und die Ballade zur Gitarre mitnimmt...

Auch die Schweden wissen: Dream Pop ist einfach das beste Genre, um sich zu den albtraumartigen Gefühlsschichten runterzubuddeln.

Paul Buschnegg, der Kopf der jungen Wiener Band Pauls Jets, redet mit uns über Musik in der Isolation, verlegte Konzerte und das neue Album HIGHLIGHTS ZUM EINSCHLAFEN.

Neben der Tourankündigung haben Pauls Jets auch eine neue Single inklusive Video im Gepäck.

Ab Oktober kommt das Austropop-Trio Pauls Jets außerdem auf große Deutschlandtour.