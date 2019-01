Pedro Vian Pedro Vian

Es ist offensichtlich, dass Pedro Vian einen Abschluss in audiovisuellem Design hat. Wie ein Architekt baut er Tracks, die von einer Liebe zur Struktur und zum Rohmaterial der Sounds zeugen.

Tatsächlich studierte er, unterstützt von Laurie Spiegel, 2016 während einer Residency im Museum of Contemporary Art in Barcelona die Zusammenhänge von Musik und Architektur – ein Thema, mit dem sich auch die PionierInnen der Neuen Musik beschäftigten. Vians Fingerzeig „Tribute To Ligeti“ kommt vor diesem Hintergrund nicht von ungefähr. Seine düster-verträumten Ambientproduktionen – Vian nennt John Cage, Fela Kuti, Wagner und 808 State als Einflüsse – erzeugen unwillkürlich Bilder im Kopf.

Bei „Platja“ (Strand) hört man die Gischt auf den Sand prasseln, wabernde Synthie-Wellen zeichnen die realen nach. Auf „Desmai“, was sich mit „Ohnmacht“ aber auch „Trauerweide“ übersetzen lässt, meint man den Wind durch die Blätter streichen zu hören, der sich später so eindrucksvoll zu einer Sturmfront entwickelt, dass man angesichts der dichten Wall of Sound nur wie gebannt stehen bleiben kann – bedrohlich und faszinierend zugleich.

