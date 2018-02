Mit seinem Stargaze-Orchester hat der Berliner Dirigent André de Ridder der erweiterten Indie-Welt ein Ensemble geschenkt, das mit spielerischer Leichtigkeit die Welten verbindet. Künstler wie Nils Frahm und Owen Pallett nutzen Stargaze nicht nur: Sie üben mit diesem Klangkörper, bringen ihm bei, noch besser zu verstehen, wie sich das Spiel einer Rockband und Partituren für Orchester in Einklang bringen lassen. Poliça haben ganz ähnliche Brückenbauarbeiten geleistet, als sie zu Beginn ihrer Karriere Emotion und Dance zusammendachten, Justin Vernon von Bon Iver war nicht ohne Grund früher Fan und Förderer.

Nun gibt es ein gemeinsames Album. Auf dem Prüfstand steht, ob tatsächlich eine Symbiose entsteht. MUSIC FOR THE LONG EMERGENCY bietet ein paar erstaunlich glatte Stücke, „Fake Like“ erinnert an Feist, „Agree“ an Radio-Pop, Poliça-Stimme Channy Leaneagh ist eher unterfordert. Deutlich besser ist „Speaking Of Ghost“, bei dem das Orchester die verspielten Töne übernimmt, für die ansonsten Computer zuständig wären. Höhepunkt ist das mehr als zehn Minuten lange „How Is This Happening“, das pastoral beginnt, sich schließlich in die Avantgarde flüchtet und an Björks UTOPIA erinnert. Sogar eine Flöte gibt es. Aber keine zwölf.