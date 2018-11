Pranke Monkey Business 

Ja, ich will in den Newsletter möchte, dass die Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH mir Newsletter mit Produktangeboten und/oder Medienangebote per E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen .

„Es geht uns definitiv nicht ums Geld“: Die Ärzte gehörten zu den Bands, die Spotify & Co. jahrelang boykottierten. Doch jetzt haben sie ihren Widerstand aufgegeben. Rod González erklärt, warum – und was ihn daran trotzdem ärgert.

The Smashing Pumpkins sind die „ME-Helden“ der neuen Musikexpress-Ausgabe. Wir haben ihre Diskografie von GISH bis MONUMENTS TO AN ELEGY unter die Lupe genommen. Noch mehr Einordnung im aktuellen Heft!

Nie aber hören sich Pranke dabei so schmallippig an wie die Streber, die sich ein „Post-“ oder „Math-“ stolz ans Rockrevers heften. Stattdessen erlaubt sich das von Moses Schneider produzierte MONKEY BUSINESS schon mal eine Rumpeligkeit, die nahelegt, die namensgebende Pranke gehöre einem Tier, das als Gestaltwandler durch die Songs stapft, mal torkelt, mal austritt, mal still am Wegesrand verharrt: Wenn nämlich dieser break-reiche Jazz-Rock zu fließendem, von schimmernden Synths getragenem Pop mutiert – oder in „Bokonon’s 53rd Calypso“ , einem vertonten Gedicht von Kurt Vonnegut, zu einer linkischen Sanftheit findet.

The Good, The Bad & The Queen: Hier die neue Single „Gun To The Head” inklusive Video