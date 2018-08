Neuerscheinungen am 16. August 2018: 9 Alben, die wir Euch wärmstens empfehlen

Das Sommerloch schließt sich langsam wieder: Nachdem im Juli eher wenige für uns relevante oder sonstwie interessante Alben erschienen – mit Ausnahme von zum Beispiel Miles Kane, Travis Scott, Helena Hauff und Ross From Friends, werden heute gleich mehrere empfehlenswerte Platten veröffentlicht. Ein verträumtes Debüt, ein Rapper mit Songwriter-Ambitionen und die Vertonung eines visuellen Tongedichts: Wir haben für Euch Hörproben und Rezensionen zu neun Neuerscheinungen in dieser Woche parat, von Death Cab For Cutie bis Chefket. Ariana Grande folgt.

Album der Woche: Chefket – Alles Liebe

Mit seinem zweiten Album wird der Berliner zum Liedermacher unter den deutschen Rappern.

Mitski – Be The Cowboy

The Cowboy is a girl – and still lonely: kunstvoller Indie-Rock über obsessive Einsamkeit.

Conner Youngblood – Cheyenne

Auf seinem Debüt überzeugt der Multiinstrumentalist mit mal sphärischem, mal elektrifiziertem Indie-Folk.

Slaves – Acts Of Fear And Love

Das UK-Punk-Duo streut erstmals auch ein paar ruhige und melodische Sequenzen ein – und bezieht dabei Stellung zu den Abgründen des Digitalen Zeitalters.

Animal Collective – Tangerine Reef

Avantgarde-Score: Die Platte zu einem „visuellen Tongedicht“, das sich mit aussterbenden Unterwasserwelten befasst.

The Coral – Move Through The Dawn

Rückkehr zum Song: 60s-Psych-Folk-Surf-Pop der wiedererstarkten Briten.

Papa M – A Broke Moon Rises

Die Postrock-Legende zeigt sich von ihrer sanften Seite.

Hilang Child – Years

Der verhallte Romantic-Indie von Hilang Child klingt irgendwie aus der Zeit gefallen.

Death Cab For Cutie – Thank You For Today

Die Darlinge des amerikanischen Indie-Pop nähern sich immer mehr dem Mainstream und verlieren dabei etwas die Orientierung.

Damit keiner den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der 2018 kommenden Musikalben, von deren Veröffentlichung wir schon wissen. Dazu für uns, Euch oder sonstwen relevante Alben, die bereits erschienen sind.