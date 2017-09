1992 ist nicht nur das Geburtsjahr der New Yorker HipHop-Musikerin Destiny Frasquieri alias Princess Nokia, die Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts sind offensichtlich auch die Zeit, von der ihre Musik inspiriert ist. Sie ist ganz East Coast, aber eigen darin. Sie stemmt sich mit aller Kraft gegen Sexismus und Rassismus, ist aggressiv, ohne belehrend zu werden. Ihre Songs erzählen von Geschlechterrollen, amerikanischer Popkultur und Spiritualität.

Dabei schlüpft Princess Nokia in Rollen wie den Tomboy, die Hexe, die Kämpferin, füllt sie alle glaubhaft aus und gibt damit jungen Frauen ihrer Generation eine Stimme. Sie selbst nennt diese, ihre Stimme „squeaky“, also piepsig, in Wahrheit ist sie im besten Sinne eindringlich. Princess Nokia liefert tanzbaren Sound mit brutaler Härte, schafft es aber dennoch spielerisch zu bleiben. Viele der auf ihrem Debüt 1992 DELUXE enthaltenen Songs veröffentlichte Princess Nokia, deren Familie aus Puerto Rico stammt, schon früher auf YouTube und Soundcloud. Der Hype, der dadurch entstand, brachte ihr international ausverkaufte Konzerte ein. Auch auf Albumlänge trägt dies rohe Kraft, die im Netz so überzeugte.