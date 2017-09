Songs von Protomartyr mäandern wie Essay-Texte der amerikanischen Schule zwischen subjektiven Ansichten, Fragmenten von Narrationen und halb erinnerten Fakten und Fiktionen: Elvis Presley , aus seinem Wohnmobil schauend, erkannte das Gesicht Stalins in den Wolken, das sich zügig in das Antlitz Jesu verwandelte, wird im Opener „A Private Understanding“ berichtet „That’s how I bar my door in this age of blasting trumpets“, exclaimt Sänger Joe Casey: „Infinite wrath, in the lowest deep a lower depth“. Protomartyr aus Detroit fühlen sich heute an, wie sich The Thermals vor zehn Jahren anfühlten, als The Body, the Blood, the Machine in 90er-Schrammel-Indie mit dem Christofaschismus der Bush-Ära abrechnete: Eine Band, die komplett das Jetzt erfasst, während das Klangbild fast verbindungslos zum Sound der Gegenwart steht.