Red Fang Arrows

Wenn Sylabil Spill die Songs auf seinem aktuellen Album hört, bezeichnet er es als „emotionales Hochwürgen“. Trotzdem führte kein Weg an OKAPI vorbei. Dabei geht es um Themen, die für die weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland unbequem sein können, jedoch politische Tragweite haben und zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Wir sprachen mit dem Rapper und Sporttrainer über die Entstehung seiner bisher persönlichsten und politischsten Platte, über strukturellen Rassismus in der Schule und im Sport sowie über „Cancel Culture“.

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „Ich glaube, ich muss cornern“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Die Zeilen zur Kalenderwoche 22 können dabei direkt in den Bierhelm diktiert werden - denn Pandemie scheint ja over, oder? Es geht ansonsten um Zombies, Finna, Antilopen Gang, Fortuna Ehrenfeld, Tour D’Amour und einiges mehr.

Van Halen starb am Dienstag, den 6. Oktober, im Alter von 65 Jahren an Kehlkopfkrebs. Ozzy Osbourne vermisst den legendären Gitarristen jetzt schon und erinnert sich zurück: „Jeder versuchte wie Eddie Van Halen zu sein, aber es gibt nur einen Eddie Van Halen.“

Zusammen mit Chris Funk, dem Klangvertrauten früherer Tage, suhlen sich Red Fang wieder genüsslich in der Sludge-Schlacke, ohne dabei jedoch die inzwischen erlernten kompositorischen Kniffe zu ignorieren. Mal bärbeißig wie Motörhead („Two High“) dann auf „Fonzi Scheme“ in den zähflüssighymnischen Walgesangs-Modus wechselnd oder im Vorbeigehen die Trucker-Mütze kurz anerkennend vor Metallica s James Hetfield lüpfend („Rabbits In Hives“), geben sich Red Fang abwechslungsreich variabel. Ein mit allen Bongwassern gewaschenes Stoner-Rock-Album.

Schon die grobkörnige und knarzige Eröffnung mit langsamem Grusel-Intro und dem an Siebziger- Black-Sabbath geschulten „Unreal Estate“ (mitsamt originalgetreuem Ozzy-Geheule) macht klar, dass man die aufgeräumte Klang-Ästhetik des von Nu-Metal-Guru Ross Robinson ( Korn , Slipknot ) produzierten Vorgängers ONLY GHOSTS auf links gedreht hat.

