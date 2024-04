Rock And Roll Hall Of Fame: Cher, Ozzy Osbourne und mehr kommen dazu

Neben Cher und Ozzy werden noch sechs weitere Superstars in die Ruhmeshalle eingeführt.

Die Rock And Roll Hall Of Fame hat ihre diesjährigen Neuaufnahmen bekanntgegeben. Acht Acts wird die Ehre dieses Jahr zuteil.

So wird 2024 das musikalische Schaffen von Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & The Gang, Ozzy Osbourne und A Tribe Called Quest ausgezeichnet. Sie wurden von einer Jury aus der Musikindustrie aus einer Vorabliste mit fünfzehn Artists ausgewählt. Diese war im Februar bekanntgegeben worden.

Zehn Musiker:innen bzw. Bands dieser Liste standen das erste Mal für die Aufnahme zur Auswahl, darunter die nun ausgewählten Foreigner, Kool & The Gang und Ozzy Osbourne. Letzterer wurde als Mitglied von Black Sabbath zwar bereits in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen, wird nun allerdings zusätzlich als Solo-Künstler geehrt.

Kritik an der Auswahl

Das sollte vor allem seine Ehefrau und Managerin Sharon Osbourne freuen. Die beschwerte sich noch vor einigen Monaten öffentlich darüber, dass ihr Mann bislang übergangen worden war. Auch Lou Gramm sollte besänftigt sein, bezichtigte er die die Jury ob der bis dato ausbleibenden Aufnahme doch einmal einer „persönlichen Fehde“ gegen Foreigner.

Anderen ist die Aufnahme in die Reihen großer Musikschaffender nicht ganz so wichtig. So sagte Cher noch einige Monate vor ihrer Nominierung, die Organisation „könne sie mal“. Und auch die Dave Matthews Band hat eine längere Geschichte mit der Rock And Roll Hall Of Fame: Bereits 2020 gewann die Gruppe ein Fan-Voting, schaffte es aber nicht einmal in die engere Auswahl. Ein Novum, denn seit die Fan-Abstimmung im Jahr 2013 eingeführt worden war, wurden die Gewinner:innen immer Teil der Shortlist. In diesem Jahr jedoch klappte es für Dave Matthews Band.

Um nominiert zu werden, müssen Musiker:innen seit mindestens 25 Jahren im Geschäft sein. Die abstimmende Jury besteht aus 1000 Mitgliedern der Musikindustrie, wobei das Online-Fan-Voting als eine Stimme zählt.

Rock And Roll Hall Of Fame: Zusätzliche Auszeichnungen

Zusätzlich zur namentlichen Aufnahme vergibt die Rock And Roll Hall Of Fame drei Preise, deren Gewinner:innen die Organisation ebenfalls ankündigte. Der Musical Excellence Award geht an Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick und Norman Whitfield. Buffett sowie Wayne Kramer von MC5 starben im vergangenen Jahr. Zusätzlich gibt es den Musical Influence Award, der an Alexis Korner, John Mayall und Big Mama Thornton gehen wird. Außerdem wird Suzanne de Passe von Motown mit dem Ahmet Ertegun Award geehrt.

Die Aufnahmezeremonie, bei der auch die Preise überreicht werden, findet am 19. Oktober im Rocket Mortgage Fieldhouse in Cleveland statt. Die Veranstaltung wird von Disney+ live übertragen.