Zuerst hatte Ryan Lee West sich das Gitarrespielen beigebracht, dann erst beschäftigte er sich mit digitaler Produktion und studierte schließlich Music Technology in Leicester. Er war 2007 der erste Künstler auf dem Londoner Label Erased Tapes, veröffentlicht seitdem viel beachtete elektronische Alben mit unterschiedlichen Schwerpunkten und gibt als Rival Consoles Live-Shows in Großclubs.

Mit LANDSCAPE FROM MEMORY bewegt West sich nun aus seiner Komfortzone heraus, aus dem von ihm selbst errichteten Studio im Londoner Stadtteil Hackney – hin zu emotional besetzten Orten. Das Album hält jetzt alle diese Sequenzen als ein in Klang gesetzter Reisebericht zusammen. Es gibt hier ferne Echos von Techno, die in Synthiepopschleifen fallen, manchmal sind es nackte Melodien, die auf Beats jonglieren, anderenorts stellt West Klangarchitekturen vor, die ihren Bezug zum Dancefloor offenlegen.

Der Titel-Track entfaltet sich auf einer Ambient-Fläche, sammelt dann alle Energie und lässt sie in ein euphorisches Synthwave-Finale fließen. „Gaivotas“ wurde während einer Artist-In-Residence-Zeit in Lissabon geboren, ein Motiv auf der akustischen Gitarre zersetzt am Ende die digitalen Teilchen. „If Not Now“ verweist auf Klassik und Homerecording im selben Moment, in das schleppende Synthie-Beat-Arrangement mischt sich das Cello von Anne Müller. Manchmal klingt das hier aber auch wie Shoegaze mit den Mitteln der Elektronik, die Gitarre spielt West bei „2 Forms“ oder „Coda“ wahrscheinlich im Kopf mit.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 08/2025.