Album erscheint voraussichtlich am 19.04.19

Sad Planets :: Akron, Ohio jetzt bei Amazon.de bestellen

Der Kopf der Black Keys holt sich einen Sack von Country-Legenden ins Studio und verabschiedet sich – mit der Hilfe...

Die Bügeleisen-Produktion von Danger Mouse und der Charme der Band sorgen für eine okaye Rock-Platte.

Rock: Erinnerungen aus dem Notizblock. Zwei Wochen nach der „Listening Session“ klingt das neue Album der Grammy-Gewinner immer noch retro.

Eigentlich waren sie zusammen mit Miley Cyrus und Imagine Dragons als Headliner für die Love Stage angekündigt worden. Jetzt müssen The Black Keys wegen einer Terminüberschneidung absagen.

Das Lied ist das erste musikalische Lebenszeichen des Duos seit fünf Jahren.

„Not Of This World“ ist die erste Single-Auskopplung des Debütalbums AKRON, OHIO. Die erste Platte von Sad Planets soll am 19. April erscheinen.