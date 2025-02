Psychedelischer R’n’B-Country-Pop, der schwer greifbar, aber trotzdem fokussiert ist.

Saya Gray scheint sich schnell zu langweilen. Das 2022er-Debüt der Kanadierin mit japanisch-schottischen Musiker-Eltern war weniger Album als eine faszinierende, reizüberflutende 19-Track-Collage aus Experimental-Pop, Electro-R’n’B, Folk, Field-Recordings und mehr. Auch auf SAYA verwebt sie vermeintlich disparate Klänge, lässt Tracks ineinander fließen.

Schräg? Ja. Aber mit Hitpotenzial!

„Shell (Of A Man)“ wirkt, als habe sich nicht Beyoncé, sondern Billie Eilish an Line-Dancing probiert. Der Zeitlupen-R’n’B von „Line Back 22“ mündet in einem Gewitter aus anarchischen Drums, Industrial-Sounds und Gesangs-Loops. „H.B.W.“ mischt geisterhaften HipHop mit akustischem Gitarren-Picking.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch ist SAYA trotz seiner weitschweifenden Produktion ein fokussierteres und eingängigeres Werk geworden. Der Folk- und Country-Vibe zieht sich in Form von Western-Gitarre und Pedal-Steel als roter Faden durch die Platte. „Puddle (Of Me)“ oder „10 Ways (To Lose Your Crown)“ bieten verstrahlten Psychedelic-Americana-Pop mit betörenden Hook-Lines. Ähnlich „…Thus Is Why (I Don’t Spring 4 Love)“, das noch einen rustikalen Rock-Groove einlegt. Schräg? Ja. Aber mit Hitpotenzial!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im Februar 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.