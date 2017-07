Neuerscheinungen

16 neue Alben, die teilweise glauben lassen, es gäbe 2017 gar kein Sommerloch

Am 7. Juli 2017 sind unter anderem die neuen Alben von HAIM, Faber, Broken Social Scene und den Melvins erschienen. Ein paar Tage davor bereits 4:44 von JAY-Z. Lest hier unsere Rezensionen dazu und hört in die Platten mal rein.