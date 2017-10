Shigeto ist vor vier Jahren in seine Heimatstadt Detroit zurückgekehrt, schon das feierte er mit einem Album. Inzwischen hat er dort eine Partyreihe namens „Monday is the New Monday“ etabliert. Dies hier ist so etwas wie der Soundtrack dazu. Shigeto trickst einen erstmal richtig schön ins Album rein. Der erste Track „Detroit Part II“ ist funky as fuck, mit sanften Orgelriffs, Saxophon und tanzenden Bässen – eine Hommage an die Entstehung des Detroit Techno. Doch wer nach den siebeneinhalb Minuten denkt, so funky geht es jetzt über das gesamte Album, hat sich getäuscht. The New Monday wartet mit deutlich mehr Brüchen auf, als es auf dem ersten Track den Anschein hat. Lässt man sich davon nicht abschrecken, nimmt einen Shigeto mit auf einen Trip durch die halb verlassene Stadt: Ab und zu gibt auf die Fresse gibt, aber auch Streicheleinheiten werden verteilt. Das Grundgerüst des Techno wird erweitert durch HipHop-, Jazz- und Breakbeat-Einflüsse – zwei, drei Tracks können problemlos im Club laufen, zwei andere genauso problemlos in teuren Lounges oder im Fahrstuhl dorthin.

Navigation