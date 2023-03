Sleaford Mods UK Grim

Richtig dicke aufs Maul – das gibt’s mal wieder von zwei alten weißen Männern. Die Sleaford Mods haben auf ihrem zwölften Album UK GRIM so einiges an Geflügel zu rupfen, vor allem mit dem Establishment und das in klassisch britischer Macho-Punkmanier. Gähn, die Leier schon wieder. Doch klanglich ist dieses Krisenerzeugnis interessant. Bedient wird sich an HipHop-Beats und wummernden Bässen, aber auch konservativeren Rockrhythmen, die Wut ist auf alle 16 Bars verteilt, und beim Punk leiht man sich die Attitüde aus. „You’re all gettin’ mugged by the aristocracy“, spuckt Frontmann Jason Williamson, als wäre er ein Verschwörungstheoretiker, aber eigentlich geht es vor allem ums Weiterkämpfen. „I got crisis stamina, full marathon“, pöbelt er ins Mikro. Wir haben Pandemie, Krieg und Wirtschaftskrise überstanden – soll das schon alles sein?

UK GRIM bei Amazon.de kaufen

Und: Gibt es das England, auf das wir stolz sein können, überhaupt noch? Wenn, dann bestimmt nicht das England, das die da oben uns als England verkaufen wollen. Die beiden älteren Herren aus Nottingham sind halt doch noch Patrioten, aber halt in ihrer Trotzphase. Kann man machen, aber dort soll dieses Patriotismusdings auch bleiben, bevor die Naziskins Wind davon kriegen. Aber so ist das mit den Sleaford Mods ja schon immer: Klar, irgendwie sind sie natürlich Linke und sauer auf die Eliten, aber würden sie die Maske aufsetzen und solidarisch durch die Krise marschieren? Stellenweise ist das schwer rauszuhören, und das macht es spannend.

Autorin: Anastasia Rutkowski

Die Berlinerin startet ihre Pop-Star-Karriere. Übernächstes Berufsziel: Bundeskanzlerin.

Können auch Aliens romantisch sein? Karin Dreijers selbstbewusst verschrobener Synthie-Pop spricht durchaus dafür.

In Soul, Gospel, Blues und Funk erforscht der Spätentdeckte afro-amerikanische Befindlichkeiten.

Hört und seht die Single „Fingers Of Steel“ hier im Stream – in dem von James Humby gedrehten Video geht es um Social Media und gefälschte Likes.

Der Freitag beim Tempelhof Sounds 2022: Unsere Fotos von Florence Welch, Sleaford Mods, The Libertines und Eurer guten Laune.

Beflügelnder Festivalauftakt: unsere Eindrücke vom Freitag beim Tempelhof Sounds – mit Florence + The Machine, The Libertines, Sleaford Mods, Mighty Oaks und vielen mehr.