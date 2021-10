Spirit Was Heaven’s Just A Cloud

Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Man könnte aber auch sagen: Dieser Baum hier ist der Wald. Oder: Diese Wolke hier, die ist der göttliche Himmel. HEAVEN’S JUST A CLOUD heißt das Solodebüt von Nick Corbo alias Spirit Was, den Insider womöglich bereits durch seine Band LVL UP kennen. Eine solche Reduktion pars pro toto, die das Detail fürs Ganze sprechen lässt, braucht freilich ein enormes Gespür für die Essenz der Dinge, das Corbo, zumal als bildender Künstler, offenbar mitbringt.

HEAVEN’S JUST A CLOUD bei Amazon.de kaufen

Ganz im Geiste des Slowcore vertraut Spirit Was auf langsame Tempi und auch mal auf minimale Country-Instrumentierung, einer scheinbar leeren Western-Wüste gleich – nur um dann mit großzügig verzerrten E-Gitarren eine Gewitterwolke aufziehen zu lassen – oder ist es ein High-Noon-Duell unter Colt-Poeten?

Die Doom-Metal-Schreie lassen es vermuten. Möglicherweise duelliert sich das lyrische Ich aber auch nur mit seinen eigenen Selbstzweifeln statt mit etwas physisch Fassbarem: „How long will I feel like a stranger / To the one who loves me?“, lautet die schreckliche Frage im dritten Stück. Eine starke Platte hat Corbo da gebraut, die einen immer wieder überrascht.

Kneipenmusik zwischen Guinness, Wodka, Pils und Äppelwoi.

Der frisch gebackene Doktor der Philosophie hält seine Antrittsvorlesung in Electronica-Pop.

Die New Yorker Indie-Rocker integrieren Electro und Grooves.

Warum bedient sich eine Serie wie „Bridgerton“ einem progressiven Narrativ, um es dann aber nicht konsequent umzusetzen? Eine Analyse.

Fasten your seatbelts: In „Into The Night“, der ersten Netflix-Serie aus Belgien, fliegt eine Passagiermaschine durch die Dunkelheit. Einziges Ziel: dem Tod durch Sonneneinstrahlung zu entgehen. Das absurde Endzeitszenario wird leider holprig erzählt und verliert sturzflugartig an Spannung. Auch eine gute Besetzung rettet das Sci-Fi-Thrillerdrama nicht vor der Bruchlandung.

Ein Podcast über Liebe, Sex, komplexe Gefühlswelten und kleine Geheimnisse – klingt erst einmal nicht nach einem besonderen Alleinstellungsmerkmal. Aber „Paardiologie“ mit Charlotte Roche und ihrem Mann Martin Keß ist anders. Besser. Und intimer als alles, was Ihr bisher von fremden Menschen gehört habt.