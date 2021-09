Sufjan Stevens & Angelo De Augustine A Beginner’s Mind

Sufjan Stevens hat seinen Output in den vergangenen Jahren dank einer Reihe kreativer Kooperationen noch einmal deutlich hochgeschraubt. Diesmal an seiner Seite: Angelo De Augustine, der auch auf Stevens’ Label Asthmatic Kitty veröffentlicht. Und da Stevens ein Faible für Konzepte hat, verkrochen sich beide in eine Hütte im Bundesstaat New York, um nachts Filme wie „Das Schweigen der Lämmer“, „Hellraiser“ oder „Der Himmel über Berlin“ zu schauen und diese tagsüber in symbiotischer Songwriting-Arbeit zu Betrachtungen über die Conditio humana zu verarbeiten.

A BEGINNER’S MIND bei Amazon.de kaufen

Der zartstimmige De Augustine ist hier ein kongenialer Partner. Fast scheint es, als sänge Stevens mit sich selber – oder Elliott Smith – im Duett. Simon & Garfunkel lassen grüßen. Auch fügt sich A BEGINNER’S MIND recht nahtlos in beider Katalog ein: melancholischintime Akustik-Oden und atmosphärische Elektronikballaden, immer wieder groß gemacht durch Hall, liebliche Chorgesänge und wohldosierte Instrumentalarrangements. Wie ein nostalgisches Homevideo im Cinemascope-Format. Wer Sufjan Stevens in seiner sensiblen Inkarnation mag, sollte sich schon mal das Popcorn greifen – und am besten auch die Taschentücher: Hier rührt selbst „Night of the Living Dead“ zu Tränen.

Klangkunst, die dem HipHop eine Zukunft zwischen Poesie, Politik und avantgardistischem Experiment aufzeigt.

Es ist einfach tolle Rockmusik – aber die Australier*innen verschieben die Regler zart.

Vorhang auf – Unruhe bitte: Die Londoner Rapperin führt ein HipHop-Epos auf, in dem sich Politik und Privates verzahnen.

„Return To Oz“ und „Fictional California“ sind zwei neue Songs von Sufjan Stevens und Angelo De Augustine, die vom Album „A Beginner’s Mind“ stammen. Hier könnt ihr sie in voller Länge hören.

Am 24. September erscheint „A Beginner’s Mind“ von Sufjan Stevens und Angelo De Augustine. Hier gibt’s die ersten zwei Songs „Reach Out“ und „Olympus“ sowie die vollständige Tracklist und das crazy Artwork von Daniel Anum Jasper.

Cat Power wandert zurück zu ihren Folk-Wurzeln, Element of Crime bleiben ihrem stoisch-melancholischen Chanson-Rock treu und die Berliner Postpunks Trucks sind „Jenseits von D”.