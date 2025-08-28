The Beths

STRAIGHT LINE WAS A LIE

Anti/Indigo (VÖ: 29.8.)

Kindergarten forever! Depressionen lauern auch unter gut gelauntem Indie-Rock.

von 
Artikel Teilen
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

„No Joy“ heißt der Song, und um diesen freudlosen Zustand zu bebildern, haben The Beths den dazugehörigen Videoclip in einem quietschfarbigen Kindergarten angesiedelt. Sängerin Elizabeth Stokes rollt Knetgummi, pinselt violette Kreise und singt: „Wanted to cry but I couldn’t“, während der Rest des Quartetts gequält grinst.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Straight Line Was a Lie
Straight Line Was a Lie Für € 14,99 bei Amazon kaufen

So entsteht ein schlüssiges Bild einer Depression, aus der man eben nicht rauskommt, bloß weil außen rum alles schön bunt ist. Der Kindergarten ist aber auch eine schöne Metapher für den Indie-Rock, den die neuseeländische Band seit ihrer Gründung 2014 spielt, denn auch auf STRAIGHT LINE WAS A LIE, ihrem vierten Album, weigern sie sich standhaft, erwachsen zu werden.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Schrammelgitarren, das Schlagzeug immer schön auf die Eins, der Groove eher hölzern, aber dafür verschlingen sich die vier Stimmen zu wundervollen Kaskaden. Diese Harmoniegesänge waren und sind der USP der Beths, und während Stokes das Verhältnis zu ihrer Mutter analysiert („Mother, Pray For Me“), malt sie sich aus, wie es ist, einfach liegen zu bleiben und sich von Mücken auffressen zu lassen („Mosquitoes“), und generell viel über den Sinn des Leben nachzudenken. „Keep you alive“, singt sie, die glockenhelle Melodien kollidieren spektakulär mit den eher introspektiven Inhalten. The Beths sind reif für die Vorschule.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 09/25.

Themen aus dem Artikel:

Indie-Rock The Beths Straight Line Was A Lie the strokes Review
Artikel Teilen