Das höchste der Gefühle auf einer musikalischen Hochebene – die Briten legten vor 20 Jahren einen traumwandlerisch-experimentellen Soundtrack für einen Stummfilmklassiker hin.

2003 habe ich diese Platte verpasst und nicht zuletzt deshalb ist es mir nun eine große Freude, den Soundtrack zu feiern, den Jason Swinscoe und sein Cinematic Orchestra einem ukrainischen Stummflm-Klassiker von 1929 schenkten, Dsiga Wertows Experimentalwerk „Der Mann mit der Kamera“. Der Soundtrack war für die Filmfestspiele zur Europäischen Kulturstadt Porto im Jahr 2001 in Auftrag gegeben worden, zwei Jahre später füllten die 17 Instrumentaltracks eine komplette Platte. Verkaufte mir jemand jetzt bei einem Blind Date MAN WITH A MOVIE CAMERA als aktuelle Orchestermusik, ich glaubte es auf der Stelle. Eine Klangexpedition im stillen Wechsel zwischen Turntablism, Klassik und Avantgardejazz.

Der Sound hier lässt die Zeit hinter sich, das Thema des Films dagegen nicht, der Regisseur dokumentierte darin einen Tag im Leben von Menschen in der damaligen Sowjetunion – aus Kiew, Charkiw und Odessa. Bilder, die heute verstören, weil sie einen spielerischen Umgang mit dem Alltag – zerschnitten, in Slow Motion und Extraspeed – in unsere starre mediale Kriegswelt bringen.

Das Album MAN WITH A MOVIE CAMERA ist vor allem eine Feierstunde des Soundfindens, „The Awakening Of A Woman – Burnout“ markiert das höchste der Gefühle auf einer gewundenen Hochebene, eine Beatsuite mit Streichern, die kontinuierlich Raum greift und Drama entwickelt, von Voice Schnipseln immer wieder kurz gebrochen. „Postlude“ mit Standbass, Saxofon und Elektronik erinnert zu Beginn an Tuxedomoons „Nazca“ aus dem Album HALF- MUTE (1979). Das Meisterwerk des Cinematic Orchestra erscheint jetzt im Gatefold-Doppel mit aktualisiertem Artwork.