The Lathums From Nothing To A Little Bit More

Schon das Debüt der Briten, HOW BEAUTIFUL LIFE CAN BE, schlug 2021 in ihrer Heimat große Wellen und bescherte der mit The-Coral-Sänger James Skelly als Produzenten und dessen Bruder Alfie im Management gut aufgestellten Gruppe ihr erstes Nummer-eins-Album. Der Nachfolger ist noch besser. Unter der mit mehr Tiefenschärfe operierenden Breitwand-Klangregie von Jim Abbiss (Arctic Monkeys, Editors, Kasabian) geraten die zwischen Jangle- und Britpop oszillierenden Songs zu armausbreitenden Hymnen nicht nur für jene Jugendzimmer, an deren Wänden früher mal Poster von The Smiths oder The Housemartins gehangen hätten.

FROM NOTHING TO A LITTLE BIT MORE bei Amazon.de kaufen

So dürfen fingerschnipsender Frühsechziger-Soho-Chic, wie ihn Rialto mal vorübergehend perfektioniert hatten („I Know“), oder das Lathums-Äquivalent zur grenzenlosen Gutlaunigkeit von The Beautiful South („Lucky Bean“) auf dieser platzhalterfreien Platte genauso wenig fehlen wie die großgestenvolle Piano- und Akustikballadenkunst von „Turmoil“ oder „Undeserving“. Womit sich zur Fazit-Findung passenderweise der Namensstifter des Jangle-Pop-Genres, Bob Dylan, ins Feld führen lässt. Dieser hatte bezüglich seines 2001er Albums LOVE AND THEFT die hübsche Analogie angebracht, besagtes Album sei wie eine Greatest-Hits-Platte, allerdings ohne die Hits – zumindest bis dato. Das gilt auch für FROM NOTHING TO A LITTLE BIT MORE.

Der Indie-Rock aus Liverpool hat Erfolg, aber hinterlässt keinen bleibenden Eindruck.

Keine Rückkehr auf den Indie-Dancefloor, sondern weitere Lieder für Bars und Lounges.

In Traumlandschaften zwischen Folk und Blues sucht der Londoner nach der Liebe.

Die Arctic Monkeys haben den Track „I Ain't Quite Where I Think I Am“ aus THE CAR veröffentlicht. Außerdem liefert die Band ein Live-Video des Songs.

Björk findet ihre Stärke, die Arctic Monkeys erschaffen fantasievolle Welten und die Nerven haben eine Vorahnung – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 11/2022.

Fünf Shows wollen die Briten um Alex Turner 2023 in Deutschland spielen. Ihr neues Album THE CAR erscheint bereits im Oktober.