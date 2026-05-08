The Lemon Twigs – „LOOK FOR YOUR MIND!“: Vertrautes, neu zusammengenäht

Perfekt gestrickt: ein erneutes Meisterwerk der virtuosen 60ies-Wiedergänger.

Die Band der Brüder D’Addario war sieben Jahre lang ein Thema für Spezialisten. Musik von Virtuosen mit mehr Zitaten als ausgespielten Melodien. 2023 dann der Perspektivwechsel: EVERYTHING HARMONY war das erste Album der Lemon Twigs, das den Song in den Fokus nahm. Keine Strebermusik mehr, sondern großer 60s-Pop. Nach dem genauso guten A DREAM IS ALL WE KNOW erscheint nun die dritte Platte dieser Reihe.

Erneut liegen die Einflüsse offen: Die Beatles und die Stones, die Beach Boys und Bee Gees, Box Tops und The Left Banke. Kurz: Alle Harmonien der Sechziger. Die wahre Kunst von ­Brian und Michael D’Addario ist es, die Songs auf LOOK FOR YOUR MIND! so klingen zu lassen, als sei das Vertraute noch frisch. Damit das gelingt, haben sie ein paar Tricks auf Lager.

„Nothin‘ But You“ klingt zunächst wie eine lässige Nummer von Alex Chiltons Big Star, um einen kurzen Exkurs in Paul McCartneys Solojahre zu unternehmen und in einer bittersüßen Coda alles zusammenlaufen zu lassen. „Gather Round“ zitiert erst den simplen Ringo-Starr-Beat, bietet dann Bläser zwischen Mariachi und New Orleans, um als Bubblegum-Glam-Stück zu enden. Alles, was The Lemon Twigs spielen, war schon mal da, jedoch nie so kunstvoll ineinander genäht, wie bei diesem perfekten 60ies-Quilt.