Die D’Addario-Brüder spielen vollendete 60s-Pop-Pastiche.

Fast auf den Tag ein Jahr nach ihrem wunderbaren Album EVERYTHING HARMONY schließen die Lemon Twigs das nicht minder starke A DREAM IS ALL WE KNOW an. Das nennt mal wohl einen Lauf. Im zehnten Jahr ihrer Karriere haben die Brüder Brian und Michael D’Addario das ihrer Band zugrundeliegende Dreieck perfektioniert. The Lemon Twigs sind hemmungslose 60s-Nostalgiker, sehr gute Songwriter und musikalische Virtuosen.

Es dauerte ein bisschen, bis diese drei Seiten in Einklang standen, oft stand ihnen ihre eigene Virtuosität im Weg. Seit EVERYTHING HARMONY gelingt ihnen das, A DREAM IS ALL WE KNOW ist der nächste Beweis. Die Inspirationsquellen liegen auf der Hand: Beach Boys und Monkees, die späten Beatles und The Left Banke, The Box Tops und The Zombies – kurz: Die Musik aus der Ära, als der Gitarrenbeat alle Farben des Regenbogens entdeckte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

A DREAM IS ALL WE KNOW ist ein Rausch an perfekten Harmonien und nuancierten Arrangements, federleicht gespielt, beseelt gesungen – und mit Songs wie „If You And I Are Not Wise“ oder „How Can I Love Her More“, die klingen, als existierten sie seit Ewigkeiten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Welche Alben im Mai 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.