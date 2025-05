In Zeiten, in denen allüberall populistische Dilettanten zu regieren scheinen, ist es doch auch mal schön, wenn sich ein paar erfahrene Fachleute zusammensetzen. Seit mehr als drei Jahrzehnten bringt Scott McCaughey, Vorsitzender von The Young Fresh Fellows und freier Mitarbeiter bei R.E.M. und vielen anderen Bands, mehr oder weniger regelmäßig Sachverständige aus der weitläufigen Americana-Branche zusammen.

Diesmal auf dem Podium: Peter Buck (R.E.M.), Linda Pitmon (The Baseball Project, Filthy Friends), Kurt Bloch (Fastbacks, The Young Fresh Fellows) und Debbi Peterson (The Bangles). Weitere Tagungsteilnehmer: Spencer Tweedy (Tweedy), Patterson Hood (Drive-By Truckers) und Ed Stasium (Produzent von Ramones, Talking Heads u.v.a.).

Ein Dutzend Songs umfasst OAR ON, PENELOPE!, der neueste Konferenzbericht, für den die gestandene Expertenrunde ein Impulsreferat zu Tom Petty („Last Hotel“) vorbereitet hat, den Einfuss der Psychedelia auf Bluesrock erforscht („Blow In My Bag“) oder mit knarzenden Garagengitarren die Bedeutung des The-Dream-Syndicate-Klassikers THE DAYS OF WINE AND ROSES diskutiert („Let the Rope Hold, Cassie Lee“). Oft werden auch einfach Gitarren hemmungslos verzerrt und ergründet, ob das heute noch funktionieren könnte. Forschungsergebnis: Es funktioniert noch. Doch, echt, überraschend oft jedenfalls. Es lebe die Wissenschaft!

Welche Alben im Mai 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.