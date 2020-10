The Mountain Goats Getting Into Knives

Wenn der Rest der Welt doch so verständnis- und so humorvoll wie John Darnielle sein könnte. Der Singer/Songwriter-Chef der Mountain Goats war so nett, dem „geprügelten“ Justin Bieber dereinst einen mitfühlenden Song zu widmen, er bat die Paparazzi um mehr Abstand zum Superstar, und das war Jahre vor der Corona-Pandemie.

„GETTING INTO KNIVES“ bei Amazon.de kaufen

Auf dem neuen Album seiner Band, das so gerade einer Virus-bedingten Verspätung entkam, beschäftigt Darnielle sich noch einmal mit den Verwünschungen des Berühmtseins. „Get Famous“ ist ein durchaus munterer Song geworden, der Sänger, des Popstar-Gehabes vollkommen unverdächtig, eher ein Elder Statesman des Lo-Fi-Showbiz, lässt aber tief in die dunklen Seiten des Ruhms blicken. So geht das bei den Mountain Goats gut und gerne, die schweren Themen, Tod und Rache und der Verlust der Hoffnung hier, erklimmen in den leichten, manchmal schmissigen Arrangements neue Kontexte.

the Mountain Goats – As Many Candles As Possible (Official Lyric Video) auf YouTube ansehen

Es muss wohl auch ein ziemlicher Spaß gewesen sein in Sam Phillips’ Aufnahmestudio in Memphis; „Picture Of My Dress“ nimmt eine Art Trini-Lopez-Groove mit und könnte im selben Moment den Soundtrack für ein Wim-Wenders-Roadmovie abgeben, der Titelsong zieht im besten Mountain-Goats-Swing über eine Gedankensammlung des Autors John Darnielle, und Messer spielen darin insofern eine Rolle, als der Erzähler dieser Geschichte darüber nachdenkt, jemanden damit zu ermorden. Wir haben mit den Köpfen gewippt und uns einmal gut durchgeschüttelt.

John Darnielle kehrt zu seinen Lo-Fi-Roots zurück.

Bläser-Bass-Science-Fiction-Fantasy mit Country-Ausflügen, bei John Darnielle bleibt vieles anders.

Grufties werden auch nicht jünger: John Darnielle, der große Geschichtenerzähler des Indie-Rock, liefert ­ihnen den tröstlichen Soundtrack fürs Rentenalter.

Die diesjährigen MTV Video Music Awards haben Corona-bedingt zwei neue Kategorien eingeführt: „Best Music Video From Home“ und „Best Quarantine Performance“.

Alle Erlöse des gemeinsamen Songs von Ariana Grande und Justin Bieber werden an die „First Responders Children's Foundation“ gespendet – ein Corona-Hilfsfond für Kinder systemrelevanter Mitarbeiter*innen.

Justin Bieber hat das Release-Date seines bevorstehenden Albums sowie seine neue Single „Get Me“ geteilt. Zusätzlich kündigte der Kanadier außerdem eine umfangreiche Nordamerika-Tour an.