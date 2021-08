The Transcendence Orchestra All Skies Have Sounded

Anthony Child und Daniel Bean machen langsame Musik, das aber sehr schnell. ALL SKIES HAVE SOUNDED ist ihre bereits achte Veröffentlichung unter dem Namen The Transcendence Orchestra innerhalb von nur fünf Jahren. Beide sind – der eine unter dem Namen Surgeon, der andere als Betreiber des Labels Bleep43 – eigentlich aus der Techno-Szene bekannt, knüpfen mit ihrem gemeinsamen Projekt aber an kosmische Musik, Drone und Ambient an.

Das tun sie mit einer Bierernstigkeit, die wohl gespielt ist: Die gestreiften Kutten, die sie bei Auftritten tragen, lassen dann doch eher an die Bananas in Pyjamas als an SunnO))) denken. Zwar mögen auch ihre weitschweifigen Synthesizer-Jams streng nach Räucherstäbchen riechen, im Grunde aber handelt es sich ebenfalls um kaum mehr als das, was zwei versierte Nerds im Austausch mit ihren Maschinen so anstellen können: treibende, trippende Musik, die sich behaglich in einzelnen Sounds verliert und in der Gänze doch einen Sinn für Dramaturgie beweist – langsam, aber spannungsvoll.

