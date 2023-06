Die Headliner für das 8. Synästhesie Festival in Berlin wurden bekannt gegeben. Mehr dazu hier!

Das Synästhesie Festival geht dieses Jahr in die achte Runde. Nach nunmehr sieben Ausgaben feiert das alternative Festival am Wochenende des 10. Und 11. Novembers sein achtes Jubiläum in der KulturBrauerei Berlin.

Seit 2015 findet das Synästhestie Festival im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg statt – wie auch im letzten Jahr, auf dem Gelände rund um das Kulturzentrum und die KulturBrauerei mit dem Kesselhaus als Hauptveranstaltungsort. Nun wurden die ersten Künstler bekannt gegeben.

Headliner des diesjährigen Synästhesie Festivals ist die französische Psych-Punk-Rockband La Femme. Als weitere Bands wurden Holy Wave, Lucy Kruger & The Lost Boys und The Warlocks, die bereits bei der ersten Ausgabe des Festivals dabei waren, verkündet.

„La Femme stehen schon seit Jahren auf der Wunschliste der Festivalfans, und wir sind begeistert, dass wir sie dieses Jahr überzeugen konnten, zu kommen”, so Festivalgründer und Kurator Alex Remzi.

Tickets für das Synästhesie Festival Berlin

Das Synästhesie Festival ist ein gemeinnütziges Festival, das sich der Präsentation exzentrisch komponierter Klänge, abseits des Mainstreams, und experimenteller Live-Musik und Kunst im Herzen Berlins widmet. Präsentiert wird das Ganze von 8MM Musik und Distillery.

Wer noch an Tickets für die Veranstaltung kommen will, muss sich beeilen. Die günstigeren Early-Bird-Tickets sind bereits ausverkauft. Normale Tickets sind ab 78,70 Euro unter folgendem Link zu haben.

Geschichte des Synästhesie Festivals

Das Festival entstand aus der Community rund um die 8MM Bar, die Alex Remzi 2002 als Auffangbecken für alle Musik-Nerds gegründet hat. In den vergangenen Jahren waren Acts wie u.a. Spiritualized, Slow Dive, The Brian Jonestown Massacre, The Horrors, Deerhunter, The Black Lips, Stereolab und die Krautrock-Legenden Faust zu Gast.

2015 fand die erste Ausgabe des Synästhesie Festivals in Berlin statt. Die Idee dazu kam dem Gründer und Veranstalter Alex Remzi aber schon viel früher. Als Besitzer der 8MM Bar organisierte er 2006 die erste 8MM-Musik-Labelnacht. Mehr als 300 Besucher kamen damals zu dem Event. In den folgenden zehn Jahren organisierte Remzi zahllose Konzerte. Dies gipfelte schließlich 2015 in einer dreiwöchigen Reihe von Shows und Auftritten mit Independent-Bands wie The Warlocks, Crocodiles und The Lumerians. Das war die Geburtsstunde des Synästhesie Festivals.

2018 zog das Festival in sein heutiges zu Hause, die KulturBrauerei im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg. Die Veranstalter haben den Anspruch, das Synästhesie Festival von Jahr zu Jahr besser zu machen. 2022 verkaufte Remzi schließlich seine Anteile an der 8MM Bar und spendete den Erlös für die Gründung des Festivals als gemeinnützige gGmbH mit dem Ziel, Live-Musik und eine dauerhafte, lokale Musikgemeinschaft zu fördern.

Was? Synästhesie Festival VII Berlin

Wann? 10. & 11. November 2023

Wo? KulturBrauerei Berlin