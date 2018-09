Therapy? Cleave

1993 war das Jahr von Therapy?. TROUBLEGUM hieß das Erfolgsalbum, das die Iren durch ein, zwei Festivalsommer trug. Danach gerieten sie schnell in Vergessenheit – zu Unrecht. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten entwickelten sich Therapy? weiter, legten in den 90ern ambitionierte Alben wie INFERNAL LOVE und SUICIDE PACT – YOU FIRST vor.

Ein Vierteljahrhundert später lärmt die Band noch immer. Heute orientiert sie sich wieder am Sound von 1993. Angetrieben von der Leidenschaft, gebremst vom fortgeschrittenen Alter. Die Teenage Angst währt nun schon 30 Jahre, aber die Gitarre vermag dem Dropped-D-Tuning keine frischen Melodien mehr zu entlocken. Für die Ausdauer gäbe es sechs Sterne, die Musik ist eher etwas für treue Langzeit-Fans. „Success? Success Is Survival“, singt Andy Cairns. Recht hat er.

https://www.youtube.com/watch?v=JLFQZ9tfRI4 Video can’t be loaded: Therapy? – Callow (official promo video) (https://www.youtube.com/watch?v=JLFQZ9tfRI4)

