These New Puritans Inside The Rose

Eine Parallelgeschichte: 1981 gründeten die Zwillingsbrüder Klive und Nigel Humberstone das Projekt In The Nursery, zunächst als Band, später agierten die beiden als Duo, um kompromisslos ihren Sound zu entwickeln, eine gleichsam martialische wie zärtliche Industrial-Musik. Die Gothic-Welt liegt In The Nursery bis heute zu Füßen, kaum ein anderer Hörer findet Zugang zu dieser Welt. Sind solche Karrieren heute noch möglich?

Sind sie. Vor gut zehn Jahren starteten die Zwillingsbrüder Jack und George Barnett These New Puritans als sperrige Postpunk-Revival-Band, mit ihrem dritten Album FIELD OF REEDS siedelten sie 2013 in die Avantgarde um, nun sind auch sie nur noch zu zweit. Das vierte Album INSIDE THE ROSE steht für diesen Rückzug in die eigene Welt, und dort regiert die Nacht. Licht hat kaum eine Chance in Kompositionen mit Titeln wie „Beyond Black Suns“ oder „Anti-Gravity“ – und wenn, dann nur als loderndes Feuer.

Hier das neue Album „Inside the Rose“ von These New Puritans kaufen

Wer weltliche Vergleiche will: Die elektronisch angetriebenen Stücke klingen wie eine diabolische Version von Depeche Mode zur Zeit von CONSTRUCTION TIME AGAIN, das dunkle Wirbeln von „Into The Fire“ haben auch die Post War Glamour Girls aus Leeds drauf, noch so eine englische Außenseitertruppe. Dass die Barnett-Brüder für dieses Stück den Apokalypse-Experten Dave Tibet von Current 93 als Sänger gebucht haben, zeigt die Ausrichtung von These New Puritans: Musik für Tunnel ohne Ende. Entweder lässt du dich da reinziehen. Oder du schüttelst einfach mitleidig mit dem Kopf.

