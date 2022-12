This Immortal Coil The World Ended A Long Time Ago

Um Namensverwirrungen vorzubeugen, dies ist kein Ableger der Kollektivarbeiten des 4AD-Labels, die unter dem Namen This Mortal Coil erschienen, sondern ein Tribut-Projekt für die englischen Electronica-Avantgardisten Coil, die zwischen Mitte der 80er- und Mitte der Nullerjahre einflussreiche Aufnahmen veröffentlichten, bevor die beiden prägenden Mitglieder John Balance und Peter Christopherson verstarben.

Letzterer lebte noch, als Coil-Superfan Stéphane Gregoire vom französischen Label Ici d’Ailleurs als This Immortal Coil eine Hommage mit dem Titel THE DARK AGE OF LOVE veröffentlichte, mit dabei waren Bonnie „Prince“ Billy, Yael Naim oder Yann Tiersen. This Immortal Coil wurden von der strengen Coil-Fan-Community begeistert aufgenommen, ein zweites Werk war zwangsläufig. Für dieses hat Gregoire das Personal gewechselt. Nun singen der Brite Matt Eliott (dessen Stimme der von John Balance ähnelt), US-Singer/ Songwriterin Shannon Wright oder Schauspieler Márton Czokás, der beim „Herrn der Ringe“ den Mann der Elbin Galadriel spielte.

In solch sinistren Fantasywelten sind Coil gut aufgehoben: Wenn Musik Weltflucht ist, dann steigt man zu diesen Klängen ins Zwielicht hinab, wo jegliche Lüste und Abgründe benannt werden, in aller Sanftheit, aller Brutalität. Coil verstanden sich auch auf abartigen Lärm, THE WORLD ENDED LONG AGO widmet sich dagegen den Balladen – und findet Licht im Dunkel der menschlichen Seele. Herausragend.

