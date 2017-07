Kate Stables und ihr loses Kollektiv This Is The Kit hatten ihren ersten Auftritt auf der 2006er-Compilation FOLK OFF!, die dem US-Markt britische Freakfolk-Variationen präsentierte. Danach interessierte sich die englische Musikerin mit Wohnung in Paris eher wenig für ihre Karriere, stattdessen knüpfte sie ein starkes Netzwerk: Stables arbeitet mit John Parish und den Dessner-Brüdern von The National zusammen, stellte eine Liveband mit einem halben Dutzend Kollegen auf die Beine. Nur die Durchbruchsplatte fehlte – bis 2015 auf dem Künstlerlabel Brassland BASHED OUT erschien, ein fabelhaftes Werk mit Kuriositäten und Hits.

Mit MOONSHINE FREEZE wechselt Stables nun zu Rough ­Trade, die Karriere soll jetzt starten. Die für ihre Verhältnisse superkurze Pause zwischen den Platten sorgt für Kontinuität: Erneut zwängt sich die Songwriterin in die kleine Gasse zwischen Folk-Hauptstraße und Freak-Park. „Bullet Proof“ ist der Song für den „Tatort“-Abspann, „Two Pence Piece“ bringt dem Folk von This Is The Kit abgeklärten Motown-Soul bei, „Hotter Colder“ klingt, als würde PJ Harvey in einem Schuppen in Tremé, New Orleans, Station machen – und Sufjan Stevens steht auch auf der Gästeliste. Es ist also viel los auf dieser Platte, und fast alles gelingt.