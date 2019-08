The National kündigen Live-EP und Konzert-Film an

The National Live im Juli 2019 in Madrid

The National haben einen neuen Konzert-Film angekündigt. Begleitend dazu soll zudem eine Live-EP erscheinen. Beides soll bereits am 23. August 2019 auf Amazon Music zur Verfügung stehen und den Namen „I Am Easy to Find, Live from New York’s Beacon Theatre“ tragen.

Der Konzert-Film und die EP umfassen ein Konzert von The National am 22. April 2019 im Beacon Theatre in New York. Beides wird ausschließlich über Amazon zu Verfügung stehen.

Der Film besteht aus Videomaterial aus der Show, einschließlich der zahlreichen Zusammenarbeiten der Band mit Gästen wie Julien Baker, The Brooklyn Youth Chorus, Mina Tindle und This is the Kit.

The National veröffentlichten am 17. Mai 2019 ihr aktuelles und achtes Studioalbum I AM EASY TO FIND. Neben ihren regulären Alben veröffentlichten sie bisher auch bereits vier Live-EPs.