Eine Verbeugung vor der mehrfach vergessenen und wiederentdeckten Singer/Songwriterin.

Selbst in der an seltsamen Biografen und verkannten Genies nicht eben armen Popgeschichte nimmt die Geschichte von Margo Guryan einen besonderen Platz ein. Wo andere ihrer Zeit voraus tragisch scheitern, wählte die 1937 in New York geborene Singer/Songwriterin ihren Misserfolg selbst. Ende der Sixties hätte sie leicht groß herauskommen können, wäre sie bereit gewesen, ihre Musik auch zu bewerben oder wenigstens mal aufzutreten.

Ihre Lieder, die die spinnerte Seite der Beach Boys mit Jazz-Sensibilität und Folk-Klarheit verbanden, wurden trotzdem Hits, allerdings in Interpretationen von anderen Künstler:innen. Guryan wurde in Wellen immer wieder entdeckt, während sie selbst zurückgezogen als Produzentin und Musiklehrerin lebte, immer weiter Songs schrieb und 2021 – dem Vernehmen nach sehr glücklich – in Los Angeles verstarb. LIKE SOMEONE I KNOW ist nun vor allem eine Hommage an Guryan, eine – wie der Untertitel ganz richtig verspricht – Feier dieser Lieder – und nur selten Neuinterpretation, Modernisierung oder gar Auseinandersetzung mit ihrem Werk.

Da war schon die Auswahl der Interpret:innen vor, von denen die meisten wie Kate Bollinger, Clairo oder Frankie Cosmos aus ähnlichen Singer/Songwriter- und Folk-Gefilden stammen wie Guryan selbst. Doch es gibt Ausnahmen: Margo Price taucht „California Shake“ in Country-Glamour, Barrie schickt „Love“ in eine gespenstige Zwischenwelt, und Empress Of schließlich verschafft „Someone I Know“ all den Glanz und Glitter, den moderne Produktionstechniken so hergeben – und den Margo Guryan zweifelsohne verdient hat.

