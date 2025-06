Zweiter Frühling kennt man. Überall springen Silver Surfer rum. Und 60 ist das neue 40. Aber Van Morrison stellt das alles noch mal in den Schatten. Im August wird der Ire 80 Jahre alt, aber auf seinem 47. Album klingt er so frisch wie lange nicht mehr.

So schlimm das potthässliche Cover ist, so gut passt der Titel REMEMBERING NOW, denn Songs wie die Ray-Charles-Verbeugung „If It Wasn’t For Ray“ oder die weltumarmende Hymne „Love, Lover And Beloved“ erinnern tatsächlich an MOONDANCE-Zeiten, und „When The Rains Came“ wäre auf ASTRAL WEEKS auch nicht extrem unangenehm aufgefallen.

Ja, klar, die Baritonstimme grollt und grummelt nicht mehr ganz so tiefgründig, die Höhen sind lange nicht mehr so hoch, aber wie Morrison einen knarzigen, aber trotzdem eingängigen Soulhit nach dem nächsten aus dem Ärmel schüttelt, ist schon immer noch schwer beeindruckend. Wie frisch aus der Frischzellenkur wirkt der alte Mann, und macht manches seltsame Experiment und die eine oder andere Veröffentlichung voller unnötigem Füllmaterial fast vergessen. Das ist dann wohl der vierzehnte Frühling oder so.

