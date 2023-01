Velvet Negroni Bulli

Jeremy Nutzman wuchs bei evangelikalen Adoptiveltern ohne Popkultur auf und entdeckte diese erst als Teenager in Form einiger CDs auf dem Grundstück des Nachbarn. Möglich, dass der Mann aus Minneapolis, der sich Velvet Negroni nennt, die verlorene Zeit mittels eigenwilliger Musikentwürfe nachholen will.

BULLI bei Amazon.de kaufen

Bewegte sich sein Debütalbum NEON BROWN noch eindeutig innerhalb des Neo R’n’B-Aktionsradius, tritt dieses Genre auf dem Zweitling BULLI ein paar Schritte zurück. Unter Vermeidung jeglicher Funkiness vereint Nutzman rhythmische Splitter zu nervösen Konstrukten. Die skizzenhaften Gebilde wollen sich nicht aufdrängen, sie wirken wie unter der Bettdecke entstanden, über die Herkunft ihrer Klänge geben sie nicht viel preis.

In „Georgia“, „Shiny“ oder „The Foreigner“, so scheint es, haben Devonté Hynes und Yves Tumor eine The-xx-Memorial-Band

gegründet, andere Songs offenbaren eine Perfume-Genius-artige Verletzlichkeit. Jeder Song sucht einen Weg abseits konventioneller Klangmuster, aber findet er ihn? Man muss wohl lernen, wie man sich das anhört. Ähnlich, wie man lernen muss, James Joyce zu lesen.

Autor: Michael Prenner

Die New Yorker Produzentin und Sängerin verbindet eine klassische Ausbildung und unglaubliche Pop-Sensibilität zum zukunftsträchtigen Afro-Art-R'n'B.

Electro-R’n’B statt Art-Pop: Die brasilianische Wahlberlinerin bringt Groove in ihre Düsternis.

Dass es neben Math-Rock auch Math-R’n’B gibt, zeigt uns der Einserschüler aus Chicago.

Perfume Genius hat eine Live-EP veröffentlicht. Neben drei eigenen Stücken befindet sich darauf auch seine Cover-Version zu Radioheads „4 Minute Warning“.

Gleich drei fantastische Platten diese Woche: Hercules & Love Affairs neues Album IN AMBER, UGLY SEASON von Perfume Genius und UP AND AWAY von Σtella.

COOL IT DOWN soll fast zehn Jahre nach seinem Vorgänger MOSQUITO erscheinen.