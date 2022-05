Warpaint Radiate Like This

Warpaint ist nicht die Sorte Band, die es eilig hat. Dafür haben ihre Mitglieder genug um die Ohren: Familie, Soloalben, Nebenprojekte. Zuletzt kam noch die Pandemie hinzu, die die Arbeit am vierten Warpaint-Album in ungewohnte Bahnen lenkte: Getrennt voneinander feilten Theresa Wayman, Emily Kokal, Jenny Lee Lindberg und Stella Mozgawa zu Hause an den Aufnahmen.

Vielleicht ein Grund, weshalb RADIATE LIKE THIS etwas konzentrierter wirkt, weniger ausgefranst. Was eine gute Nachricht ist, denn so clever Warpaint sein mögen, ihr Hang zu Lethargie und Repetition geht schnell auf Kosten der Spannung. Auch diesmal ist es ein schmaler Grat zwischen einem potenziellen Hit wie „Champion“ und dem kunstvollen, aber eher blutleer vorbeirauschenden „Altar“.

Doch die Dynamik funktioniert ganz gut, auch weil das Quartett mit der schimmernd-schmachtigen R’n’B-Nummer „Stevie“ und der hübschen Piano-Ballade „Trouble“ einen Schritt in Richtung echter Gefühligkeit wagt. Den Abschluss macht allerdings „Send Nudes“, Alternative-R’n’B aus dem Schlafzimmer-Studio, begleitet von Akustikgitarre und Chillwave-Synthies. Hier klingt Lethargie geradezu unterhaltsam.

