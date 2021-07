Wavves Hideaway

Nathan Williams ist zurückgekehrt, nicht nur mit einem neuen Album unter dem Alias Wavves, sondern auch zu dem Ort, an dem er seine Kindheit verbrachte. Die Songs, die jetzt auf HIDEAWAY zu hören sind, entstanden in einem Schuppen hinter dem Haus seiner Eltern in San Diego.

HIDEAWAY bei Amazon.de kaufen

Die neun Tracks könnten genauso gut aber aus einer Lust-und- Laune-Session einer vergangenen Epoche stammen, sie zitieren das chorale Elysium der Beach Boys und die Grundformel des Pop-Punk: Wenn die Popmelodie zu fliegen beginnt, kann sie die Dringlichkeit des Punk aufnehmen. Vor diesen Aufnahmen standen Listening Sessions mit Produzent Dave Sitek (TV On The Radio) auf dem Programm, dem Vernehmen nach viel alte Musik und auch Johnny Cash. Man mag Spuren davon bis in den ziemlich schnellen Countrypop-Song „The Blame“ verfolgen.

Zwischen Frust und „Good Vibrations“ liegt nur ein Wimpernschlag bei Williams, er surft mit intensiven (Selbst-)Beobachtungen durch dieses Spektrum. Im Titelsong legt er seine beste Leistung in Sachen Bilanzziehung hin: „I‘ll do my best to hideaway / From all of the bullshit chasing me / I don’t care if time’s erasing me / It’s been torture existing this long“.

Der irische Singer/Songwriter hat sich in den ungewohnt bunten Klamottenfundus verirrt.

Das zweite Album der Songwriterin entstand auf engem Raum. Kleinformatig klingt es deshalb keineswegs.

Ob Istanbul oder Kopenhagen: Diese Weltbürgerinnen-Electronica ist überall zu Hause.

Das Biopic „Rocketman“ über Elton John läuft am Ostermontag erstmals im Free-TV. Diese fünf Streaming-Tipps über wahre Musiklegenden sorgen für zusätzliche Unterhaltung.

Warum bedient sich eine Serie wie „Bridgerton“ einem progressiven Narrativ, um es dann aber nicht konsequent umzusetzen? Eine Analyse.

Gewalt, Intrigen, Affären, Drogenorgien und Tod – diese zehn Paare aus der Popgeschichte hätte es zum Wohle der jeweiligen Frauen lieber nie gegeben.